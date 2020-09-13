СМИ: в Минске силовики открыли предупредительный огонь

Как пишет "Интерфакс-Запад" со ссылкой на очевидцев, после того как одна из многотысячных колонн собралась у оцепления и число протестующих стало быстро возрастать, со стороны кордона сотрудников правоохранительных органов раздались выстрелы в воздух.
Информации о характере оружия и пострадавших нет.
Ранее колонне протестующих на проспекте Победителей рядом с торговым центром "Арена Сити" преградили дорогу сотрудники ОМОН. Они окружили первые группы протестующих и приступили к задержаниям.
По информации из соцсетей, люди начали отходить обратно к стеле "Минск – город-герой".
«Арена-Сити»: люди решили уйти от оцепления. Развернулись и двинули назад, к стеле.#Беларусь #Минск pic.twitter.com/NXTtWi4xQ7
— Ход конём (@kn1ghtsmove) September 13, 2020
В элитном коттеджном поселке "Дрозды" проживает руководство Беларуси.
Как сообщалось ранее, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
С тех пор каждые выходные в столице страны проходят массовые акции протеста. Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, было задержано более 10 тыс. человек, несколько человек погибли.