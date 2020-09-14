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РФ даст Беларуси кредит на $1,5 млрд

РФ даст Беларуси кредит на $1,5 млрд
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече Александром Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, 14 сентября в Сочи.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в $1,5 млрд, и мы это исполним". 

По словам Путина, сейчас министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

Он также добавил, что Россия и Беларусь должны продолжить взаимодействие в оборонной сфере, в частности в работе оборонных предприятий, и в военной сфере.  

Тихановская предостерегла Путина от любых договоренностей с Лукашенко

Путин также напомнил, что 14 сентября начинаются "запланированные еще в прошлом году военные учения" в Беларуси.

По словам президента РФ, они продлятся несколько дней и после их завершения российские военные подразделения вернуться на места своей постоянной дислокации

В Беларуси уже больше месяца продолжаются масштабные протесты. Протестующие не согласны с результатами выборов, которое прошли еще 9 августа. Каждое воскресенье в стране проходят традиционные марши протестов. Силовики задерживают сотни человек.

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Все по теме:

Беларусь, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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