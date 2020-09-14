Им обоим тошно: психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко

В сети повилось видео переговоров Путина и Лукашенко, политический психолог Светлана Чунихина сразу сделала выводы. Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"Давненько мы не гадали по фотографии. Но я видео посмотрела, оно там все ровно такое.

Во-первых, Путин за все время встречи почти не смотрел на собеседника. Ну пару раз.

Когда про испытание вакцины речь зашла, глянул со значением. И когда Лукашенко какие-то параллели своей нынешней ж*пы с Чечней начал проводить, у Путина аж повылазило.

А во-вторых, Лукашенко тут - воплощённые подобострастие.

И всем телом развернут к дорогому Владимиру Владимировичу. И руки почти в молельном жесте сложены. И ноги кокетливо отставлены в сторону. Кстати, говорят, ноги выдают состояние человека сильнее всего.

А ноги Лукашенко находятся почти в другом помещении.