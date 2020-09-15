В страшном ДТП в России погибли шесть человек, в том числе дети: фото последствий

В Удмуртии в результате столкновения легковушки и грузовика погибли шесть человек.

Вечером 14 сентября на трассе в Удмуртии ВАЗ столкнулся с фурой. В легковушке находились шесть человек, включая трех несовершеннолетних. Все они погибли.

Об этом сообщает российское издание 360tv.ru в своем Телеграмм-канале.

На фото с места ДТП видно, что ВАЗ буквально залетел под фуру и превратился в груду металлолома. Кроме того, под грузовик "влетела" и иномарка Hyndai.

По информации местных СМИ, в ДТП погибли студенты местного сельскохозяйственного техникума. В МВД РФ официально пока не называют причины аварии

СМИ пишут, что, по предварительным данным, фуру внезапно развернуло поперек дороги. Водители легковушек просто не ожидали такого маневра грузовика.

На данный момент СК возбудил дело и занялся выяснением причин ДТП.

Как сообщалось, в селе Иванков под Киевом произошла авария с большим количеством погибших и пострадавших.