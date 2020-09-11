Пять человек погибли и еще 20 пострадали: в полиции сообщили подробности ужасной аварии под Киевом

В селе Иванков под Киевом произошла авария с большим количеством погибших и пострадавших.

В Бориспольском районе на 47-м километре трассы М-03 Киев-Харьков-Должанский произошла масштабная авария с участием фуры, грузовика и легкового автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной национальной полиции Киевской области.

Водитель фуры DAF FT95, двигаясь в правой полосе движения в направлении города Киев, столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz 1320. После этого водитель грузовика выехал на встречные полосы движения и столкнулся с легковушкой и маршруткой Mercedes-Benz Sprinter, которые двигались в правой полосе движения в направлении города Харьков.

В результате столкновения два пассажира легкового автомобиля, водитель и два пассажира маршутки погибли.

В больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали водителя легковушки и 19 пассажиров автомобиля Mercedes.

На месте ДТП работают медики, спасатели и следственно оперативная группа. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Как сообщалось, в результате столкновения двух автомобилей под Степногорском Запорожской области один из них загорелся, два человека погибли, пятеро получили травмы