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Пять человек погибли и еще 20 пострадали: в полиции сообщили подробности ужасной аварии под Киевом

Пять человек погибли и еще 20 пострадали: в полиции сообщили подробности ужасной аварии под Киевом
Обновлено 11:11 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В селе Иванков под Киевом произошла авария с большим количеством погибших и пострадавших.

В Бориспольском районе на 47-м километре трассы М-03 Киев-Харьков-Должанский произошла масштабная авария с участием фуры, грузовика и легкового автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной национальной полиции Киевской области.

Водитель фуры DAF FT95, двигаясь в правой полосе движения в направлении города Киев, столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz 1320. После этого водитель грузовика выехал на встречные полосы движения и столкнулся с легковушкой и маршруткой Mercedes-Benz Sprinter, которые двигались в правой полосе движения в направлении города Харьков.

ДТП под Киевом 11.09.2020

ДТП под Киевом 11.09.2020

ДТП под Киевом 11.09.2020

В результате столкновения два пассажира легкового автомобиля, водитель и два пассажира маршутки погибли.

В больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали водителя легковушки и 19 пассажиров автомобиля Mercedes.

На месте ДТП работают медики, спасатели и следственно оперативная группа. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Как сообщалось, в результате столкновения двух автомобилей под Степногорском Запорожской области один из них загорелся, два человека погибли, пятеро получили травмы

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ДТП, Авария, Полиция.

Автор:

Телеграф
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