В "Роскосмосе" нашли "русскую планету" и готовят исследовательскую группу

Глава российской космической компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что "Венера - русская планета".

По его словам, Россия планирует отправить ко второй планете от Солнца собственную экспедицию. Об этом сообщает ТАСС.

Рогозин заявил, что СССР – это единственная страна, которая ранее запускала успешные миссии к Венере. По словам главы "Роскосмоса", планы экспедиций к этой планете включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021–2030 годов.

В данный момент готовится миссия "Венера-Д", которая изначально должна была стать российско-американской. 15 сентября в "Роскосмосе" заявили, что это будет "независимый национальный проект без широкого привлечения международной кооперации".

Ранее учёные из Великобритании и США обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который на Земле вырабатывают микроорганизмы, не использующие для дыхания кислород. После того как эти данные были опубликованы, стало известно, что фонд Breakthrough Initiatives, созданный российским бизнесменом Юрием Мильнером, будет финансировать исследования, связанные с поисками жизни в атмосфере Венеры. Научную группу, в которую войдут химики, физики, астрономы и инженеры, возглавит профессор планетологии Массачусетского технологического института Сара Сигер.

В "Роскосмосе" заявили, что открытия, сделанные дистанционно, не считаются объективными доказательствами наличия жизни на планете. В корпорации считают, что для достоверности нужно иметь данные, полученные при контактных исследованиях.