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Оппозицию Беларуси выдвинули на премию Сахарова

Оппозицию Беларуси выдвинули на премию Сахарова
Обновлено 23:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Либеральная группа Европейского парламента выдвинула белорусскую оппозицию на премию Андрея Сахарова "За свободу мысли".

Об этом в Tвиттере сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Либеральная группа в ЕП выдвинула оппозицию в Беларуси номинантом на премию Сахарова в этом году", - написал журналист.

До этого группа социал-демократов Европарламента S&D выдвинула на премию имени Сахарова в этом году кандидатуры трёх главных белорусских оппозиционерок: Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

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Премию Сахарова "За свободу мысли" ежегодно вручает Европейский парламент. В 2019 году ее получил правозащитник Ильхам Тохти, выступавший за права уйгуров на территории Китая, а в 2018 году лауреатом стал украинский режиссер Олег Сенцов, который на момент вручения находился в российской тюрьме и объявил голодовку.

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ЕС, Беларусь, Европарламент.

Автор:

Телеграф
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