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В Беларусь прибыла группа российских десантников

В Беларусь прибыла группа российских десантников
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Беларусь для участия в военных учениях прибыла группа российских десантников.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси.

Согласно сообщению, подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России передислоцировались на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020".

По данным Минобороны, всего в практических действиях будет задействовано до 1 500 российских и беларусских военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

В ведомстве отметили, что после завершения учений российские военные вернутся на родину.

Учения проводятся на полигоне Брестский, в Брестском районе и на участке реки Мухавец с 21 по 23 сентября.

"В ходе учения военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, обменяются опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач", - сказано в сообщении.

Особенностью учения станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы".

Напомним, вчера, 14 сентября в Сочи состоялась встреча президентов РФ и Беларуси. Лукашенко и Путин договорились взаимодействовать в оборонной сфере.

В Беларуси уже больше месяца продолжаются масштабные протесты. Протестующие не согласны с результатами выборов, которое прошли еще 9 августа. Каждое воскресенье в стране проходят традиционные марши протестов. Силовики задерживают сотни человек.

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Все по теме:

Россия, Беларусь, Военные учения.

Автор:

Телеграф
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