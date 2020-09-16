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"Будет очень большой скандал": Тихановская уверена, что Алексиевич не выдворят из Беларуси

"Будет очень большой скандал": Тихановская уверена, что Алексиевич не выдворят из Беларуси
Обновлено 06:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская считает, что члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлану Алексиевич вряд ли арестуют или выдворят из страны.

"Это будет очень большой скандал, если её выгонят из страны. Во-первых, она уже в возрасте. Во-вторых, она лауреат Нобелевской премии. Она слишком известна, чтобы выдворить ее из страны, а тем более посадить в тюрьму", - заявила Тихановская в интервью LB.ua.

Она добавила, что любое давление на Светлану Алексиевич осудят даже те, кто поддерживают диктатуру.

Как сообщалось ранее, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

На выходных в столице страны проходят массовые акции. Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, были задержаны более 10 тыс. Человек, несколько человек погибли.

Оппозицию Беларуси выдвинули на премию Сахарова

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Светлана Алексиевич, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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