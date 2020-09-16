"Будет очень большой скандал": Тихановская уверена, что Алексиевич не выдворят из Беларуси

"Это будет очень большой скандал, если её выгонят из страны. Во-первых, она уже в возрасте. Во-вторых, она лауреат Нобелевской премии. Она слишком известна, чтобы выдворить ее из страны, а тем более посадить в тюрьму", - заявила Тихановская в интервью LB.ua.
Она добавила, что любое давление на Светлану Алексиевич осудят даже те, кто поддерживают диктатуру.
Как сообщалось ранее, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
На выходных в столице страны проходят массовые акции. Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, были задержаны более 10 тыс. Человек, несколько человек погибли.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.