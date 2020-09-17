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Лукашенко лишил дипломатических рангов трех послов Беларуси

Лукашенко лишил дипломатических рангов трех послов Беларуси
10:03 Сегодня Телеграф Укринформ
Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил трех послов Беларуси и лишил их дипломатического ранга за то, что они стали на сторону оппозиции во время протестов. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко отобрал дипломатический ранг бывшего посла Беларуси во Франции и Польше, а ныне члена президиума оппозиционного Координационного совета страны Павла Латушко, а также бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню – за действия, "порочащие государственную службу".

Кроме того, Лукашенко уволил посла Беларуси в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Напомним, что Павел Латушко, который ранее также был министром культуры Беларуси, сейчас находится в Литве, как и оппозиционная лидер Светлана Тихановская. Лукашенко заявил, что Латушко, перейдя на сторону оппозиции, пересек красную линию и ответит по закону.

Игорь Лещеня одним из первых поддержал участников акций против фальсификации результатов выборов и призвал положить конец насилию силовиков. Позже он подал заявление об отставке.

Лукашенко заявил, что США, Украина и Польша 10 лет готовили "сценарий уничтожения Беларуси"

Василий Маркович недавно был вызван в МИД Латвии для разъяснения заявлений Лукашенко о том, что протесты в Беларуси финансируются в том числе из Риги.

Следует отметить, что Координационный совет оппозиции создан по инициативе бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Его целью заявлена мирный переход власти в стране, где после президентских выборам 9 августа проходят акции протеста против объявленной ЦИК победы Лукашенко.

На данный момент почти все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси.

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Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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