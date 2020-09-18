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В Кремле отреагировали на присуждение Путину Шнобелевской премии

В Кремле отреагировали на присуждение Путину Шнобелевской премии
Обновлено 14:06 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Дмитрий Песков заявил, что ничего не может сказать по этому поводу, так как не знак с этой премией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать присуждение ряду мировых лидеров, в том числе Владимиру Путину, шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), пояснив, что он о ней ничего не знает.

Об этом сообщает российской агентство ТАСС.

“А кто ее присуждает? Я просто не совсем знаком с этим: что это за премия и кто ее присуждает”, — сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать объявление лауреатов ежегодной премии, которую называют также Антинобелевской. Представитель Кремля заключил, что ничего не может сказать по этому поводу.

Как сообщалось, в Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. Владимир Путин получил шуточную награду за влияние на мир в период пандемии "большее, чем ученые и врачи".

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Владимир Путин, Дмитрий Песков, Шнобелевская премия.

Автор:

Телеграф
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