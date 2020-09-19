"Там есть даже девочки 2004 года рождения": Тихановская требует освободить задержанных участниц женского марша

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская требует освободить задержанных сегодня участниц акции "Блестящий марш" в Минске.

Заявление опубликовано на её Телеграм-канале Пул Первой.

"Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать", - заявила она.

По ее информации, сейчас в списках задержанных уже больше 240 женщин.

"Там есть даже девочки 2004 года рождения", - подчеркнула Тихановская.

Согласно данным правозащитной группы "Вясна" число задержанных перевалило за 300, среди них 73-летняя активистка Нина Багинская, ставшая одним из символов беларусского протеста.

Как сообщалось, в Минске 19 сентября начался "Блестящий марш" - участницы демонстрации вышли на улицы в яркой одежде, в блестках и с транспарантами. Вскоре после начала акции ОМОН начал массовые задержания.