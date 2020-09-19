Автозаки переполнены: силовики массово задерживают участниц женского марша в Минске (Видео)

Силовики в Минске приступили к задержаниям участниц очередного женского марша.

Так, согласно "МБХ Медиа", силовики прижали колонну женщин к молодежному центру "Айсберг" и начали выдергивать их из сцепки.

Протестующих отводят в автозаки.

Согласно порталу TUT.BY, по состоянию на 15:00 на марше было задержано уже более 100 человек.

Минск. Неизвестные в форме и масках задерживают людей возле ТЦ «Айсберг». pic.twitter.com/8Sez9L7xnk — TUT.BY (@tutby) September 19, 2020

Сообщается также, что одной из женщин, которая попала в окружение из ОМОНа и неизвестных в балаклавах стало плохо.

Минск. Так выглядит автозак с задержанными — люди стоят внутри очень плотно. pic.twitter.com/gMnHSSP5pZ — TUT.BY (@tutby) September 19, 2020

Минск. По словам этих девушек, им не хватило места в автозаке и их отпустили. pic.twitter.com/OXDM2IVMFH — TUT.BY (@tutby) September 19, 2020

Согласно сообщениям журналистов, задержаных на марше очень много, автозаки переполнены.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.