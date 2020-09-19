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Автозаки переполнены: силовики массово задерживают участниц женского марша в Минске (Видео)
Автозаки переполнены: силовики массово задерживают участниц женского марша в Минске (Видео)
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Автозаки переполнены: силовики массово задерживают участниц женского марша в Минске (Видео)

Автозаки переполнены: силовики массово задерживают участниц женского марша в Минске (Видео)
Обновлено 18:08 Сегодня Телеграф
Силовики в Минске приступили к задержаниям участниц очередного женского марша.

Так, согласно "МБХ Медиа", силовики прижали колонну женщин к молодежному центру "Айсберг" и начали выдергивать их из сцепки.

Протестующих отводят в автозаки.

Согласно порталу TUT.BY, по состоянию на 15:00 на марше было задержано уже более 100 человек.

Сообщается также, что одной из женщин, которая попала в окружение из ОМОНа и неизвестных в балаклавах стало плохо.

Согласно сообщениям журналистов, задержаных на марше очень много, автозаки переполнены.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

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Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

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Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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