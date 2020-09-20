"Свобода стоит того, чтобы за нее бороться": Колесникова написала письмо из СИЗО

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась к народу Беларуси с пожеланием "не бояться быть свободными".

Обращение опубликовано в Телеграме Виктора Бабарико.

"Свобода стоит того, чтобы за неё бороться. Не бойтесь быть свободными! Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность. Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также", - пишет Колесникова.

Как сообщалось ранее, 9 сентября стало известно, что Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны, находится в СИЗО на Володарского и проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти, возбужденному по ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь) Уголовного кодекса. Арест ей продлен до 8 ноября.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.

Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, было задержано более 10 тыс. человек, несколько человек погибли.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.