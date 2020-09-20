Деанонимизация в действии: 200 белорусских силовиков готовы уйти со службы

Двести белорусских силовиков обратились к независимым инициативам, заявив о готовности уйти со службы и не участвовать в разгоне демонстрантов.

Об этом рассказал телеканалу "Дождь" айтишник Ярослав Лихачевский, который ведет проект помощи бывшим сотрудникам МВД Беларуси By_SOL.

"Вчера была опубликована тысяча имен силовиков (1003 – на Телеграм-канале Nexta Live, - ред.) и 200 вчера же обратились к нам с заявлениями и просьбой исключить их из базы данных, с заявлениями о том, что они готовы уйти и не участвовать в этом", - сказал Лихачевский.

Он назвал деанонимизацию очень эффективным способом вовлечения сотрудников правоохранительных органов Беларуси в диалог.

"Как только мы говорим: мы знаем, кто вы, ваши имена, должности, где вы служите, где живете, номера телефонов, в некоторых случаях даже переписку с любовницами, они начинают активнее общаться с белорусским обществом", - пояснил активист.

Роман Протасевич, главный редактор NEXTA, подтвердил "Дождю" информацию о том, что сотрудники МВД Беларуси обращаются к редакции телеграм-канала с просьбами удалить их из списка.

Основатель стартапа Deepdee Ярослав Лихачевский помогает экс-сотрудникам МВД Беларуси в проекте By_SOL вместо другого IT-бизнесмена Никиты Микадо. Микадо был вынужден приостановить свое участие в проекте после ареста четырех сотрудников его минского офиса PandaDoc.