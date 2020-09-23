Юрий Дудь может занять место Путина: в Москве сделали сенсационное заявление

Валерий Соловей политический аналитик и историк, во время интервью Дмитрию Гордону, заявил, что у Юрия Дудя вполне имеются шансы стать президентом России.

Соловей заявил, что на данный момент Юрий Дудь имеет потенциал ниже, чем у Алексея Навального.

В ту же очередь у Навального практически нет шансов победить на выборах в России, а у Дудя их предпологаемо больше.

Он отметил, что РФ нужен лидер другого формата власти нежели тот, который присутствует сейчас.

"России нужен доругой тип лидерста, такого знаете, не силового, авторитарного, брутального, ну и не совсем такой, какой представлен Зеленским в Украине, в то же время в РФ новый тип лидерства не сможет быть авторитарным, потому что новая власть будет слабой." - добавил профессор.

Подробное видео интервью есть на YouTube:

Ранее сообщалось, что российский историк и политический аналитик Валерий Соловей рассказал, что войны между "башнями Кремля" нет, так как силовой блок "подмял все под себя".