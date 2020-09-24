В Беларуси нервно отреагировали на непризнание Украиной легитимности Лукашенко

Вчера в Минске прошла инаугурация Президента Беларуси Александра Лукашенко, Украина не признала данное событие легитимным. Об этом соощили в МИД Беларуси.

В беларусском МИДе в ответ на непризнание легитимности Лукашенко, заявили, что белорусский народ уже сделал свой выбор и данный факт имеет определяющее значение.

Отметив, что "некие изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны." и они давно являются международно-признанным независимым государством и равноправны со всеми другими народами.

Также они добавили, что запрет на вмешательство во внутренние дела является одним из краеугольных принципов международного права, который закреплен в статье 2 Устава ООН.

Учитывая данный факт граждане Беларуси самостоятельно и без внешнего вмешательства могут выбрать Главу своего государства, Парламент и местные советы.

Заявив, что белорусы не нуждаются в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров".

Также добавив, что данный вопрос является надуманным и искусственным. А попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность Лукашенко ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества.

"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества.

При этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя Правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию. Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ." - заявили в МИДе Беларуси.

Отметив, что Беларусь никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств и они ожидают от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода.

"Уважение, равноправие, учет интересов друг друга – вот основные принципы и приоритеты, которые лежат в основе нормального сосуществования государств в духе добрососедства и партнерства в интересах всех граждан." - подчеркнули в министерстве.

Ранее в Украине назвали последствия отказа признать Лукашенко президентом.