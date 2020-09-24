В Украине назвали последствия отказа признать Лукашенко президентом

По словам Юрия Бутусова, Минские соглашения сорваны из-за непризнания Лукашенко президентом.

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проявили достойную государственную позицию в отношении "инаугурации" захватившего власть в Беларуси Лукашенко.

Об этом заявил главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов.

"Украина присоединилась к единому фронту демократических стран, которые поддержали протестующих против захвата власти свободных беларусов. Горжусь нашей страной, уважаю решение нашего президента и МИДа в данном случае - потому что это было непросто", - написал он в своем Facebook-аккаунте.

При этом он отмечает, что после случившегося Минск вместо моста стал еще гигантской пропастью между Украиной и Россией, и значит, вероятность "договоренностей" между Офисом Зеленского и Кремлем стала гораздо меньше, что является отличными новостями для нашей борьбы за независимость.

Напомним, вчера вечером глава украинского МИД Дмитрий Кулеба озвучил официальную позицию страны по поводу тайной инаугурации Александра Лукашенко. Украина не признает легитимным главой белорусского государства.

Не признали его легитимность также по меньшей мере 8 европейских стран.