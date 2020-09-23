Украина определилась с позицией по инаугурации Лукашенко

Официальную позицию озвучил глава МИД Дмитрий Кулеба

Ставшая для многих сюрпризом внезапная инаугурация Александра Лукашенко, состоявшаяся 23 сентября, не означает признание его легитимным президентом Беларуси.

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что Украина не вмешивалась во внутренние дела соседнего государства и пообещал поддержку народу Беларуси.

«Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя „инаугурация“ А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», - написал он.

Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020

Напомним, по меньшей мере 8 европейских стран не признали легитимность Лукашенко.

Лидер белорусской оппозиции и главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская назвала проведенное во Дворце независимости в Минске мероприятие фарсом.