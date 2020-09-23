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Украина определилась с позицией по инаугурации Лукашенко

Украина определилась с позицией по инаугурации Лукашенко
23:21 Ср, 23 Сентябрь 2020 Телеграф gazeta.ru
Официальную позицию озвучил глава МИД Дмитрий Кулеба

Ставшая для многих сюрпризом внезапная инаугурация Александра Лукашенко, состоявшаяся 23 сентября, не означает признание его легитимным президентом Беларуси.

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что Украина не вмешивалась во внутренние дела соседнего государства и пообещал поддержку народу Беларуси.

«Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя „инаугурация“ А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», - написал он.

 

 

Напомним, по меньшей мере 8 европейских стран не признали легитимность Лукашенко.

Лидер белорусской оппозиции и главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская назвала проведенное во Дворце независимости в Минске мероприятие фарсом.

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Все по теме:

Беларусь, Инаугурация, Дмитрий Кулеба, Александ Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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