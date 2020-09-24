Даже Путин воздержался: кто поздравил Лукашенко с инаугурацией

Глава российского правительства решил не поздравлять главу Беларуси с инаугурацией.
Пресс-секретарь Путина обьяснил этот момент тем, что в практике международного общения этого и не требуется.
И напомнил, что глава РФ уже поздравлял Лукашенко с победой на выборах по телефону и затем лично во время встречи в Сочи.
А вот в МИДе Китая заявили, что признают Александра Лукашенко легитимным, в отличие от Украины и стран ЕС.
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на сегодняшнем брифинге отметил, что КНР уважает выбор белорусов, прокомментировав инаугурацию главы Беларуси, которая прошла накануне.
И добавил, что они надеются, что под руководством Лукашенко Белорусь восстановит политическую стабильность и, что Китай поддерживает усилия белорусов по поддержке нацбезопасности, суверенитета и развития.
Со слов Ван Вэньбиня, КНР выступает против внешнего вмешательства, которое может спровоцировать раскол и беспорядки в Беларуси.
Также сообщалось, что глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Лукашенко со вступлением на пост главы белорусской республики.
Гурбангулы Бердымухамедов пожелал белорусскому народу мира, прогресса и процветания.
Ранее сообщалось, что Лукашенко прокомментировал свою тайную инаугурацию. Сеть взорвалась в обсуждениях.