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Даже Путин воздержался: кто поздравил Лукашенко с инаугурацией

Даже Путин воздержался: кто поздравил Лукашенко с инаугурацией
Обновлено 18:09 Сегодня Телеграф Фото: belta.by
Президент РФ Владимир Путин не поздравлял самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с инаугурацией, но нашлись и те, кто решился поздравить.

Глава российского правительства решил не поздравлять главу Беларуси с инаугурацией.

Пресс-секретарь Путина обьяснил этот момент тем, что в практике международного общения этого и не требуется.

И напомнил, что глава РФ уже поздравлял Лукашенко с победой на выборах по телефону и затем лично во время встречи в Сочи.

А вот в МИДе Китая заявили, что признают Александра Лукашенко легитимным, в отличие от Украины и стран ЕС.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на сегодняшнем брифинге отметил, что КНР уважает выбор белорусов, прокомментировав инаугурацию главы Беларуси, которая прошла накануне.

И добавил, что они надеются, что под руководством Лукашенко Белорусь восстановит политическую стабильность и, что Китай поддерживает усилия белорусов по поддержке нацбезопасности, суверенитета и развития.

Со слов Ван Вэньбиня, КНР выступает против внешнего вмешательства, которое может спровоцировать раскол и беспорядки в Беларуси.

Также сообщалось, что глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Лукашенко со вступлением на пост главы белорусской республики. 

Гурбангулы Бердымухамедов пожелал белорусскому народу мира, прогресса и процветания.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прокомментировал свою тайную инаугурацию. Сеть взорвалась в обсуждениях.

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Все по теме:

Китай, Беларусь, РФ, Минск, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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