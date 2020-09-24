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Старик вцепился за кресло: в соцсетях бурно реагируют на слова Лукашенко о его инаугурации

Старик вцепился за кресло: в соцсетях бурно реагируют на слова Лукашенко о его инаугурации
15:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Александр Лукашенко прокомментировал свою тайную инаугурацию. Сеть взорвалась в обсуждениях.

Александр Лукашенко, который 24 сентября провел тайную инаугурацию, на встрече с послом Китая в Минске Цуй Цимином прокомментировал свои действия.

"Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие... ", - начал он.

"По-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны", — заявил Лукашенко.

По его словам, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными, поэтому называть и считать их тайными было бы глупо.

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На это заявление стали массово реагировать пользователи Twitter.

Большинство комментариев несли негативный характер:

"Ответ не Минска, а старика вцепившегося в кресло президента и его банды. У Минска другое мнение"

"Конечно, конечно, лучше жить в протухшем совковом говне, чем перспективы цивилизованного развития"

"Реальный Минск его н**уй послал!"

"Странные вы господа из Белорусского МИД. Если вам так не важно мнение тех кто не признал господина Лукашенко президентом, то вы зачем оправдываетесь? Или все же вам хочется Всемирного признания???"

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Но оказались среди них и сторонники президента:

"Президент Литвы: церемония в Минске не придает Лукашенко легитимности. Видимо церемонии в Вильнюсе и Варшаве придают легитимности Тихановской".

"Почему Европа не признает Лукашенко, но признает Тихановскую? Если выборы были нелегитимны, то нелегитимны они для всех кандидатов".

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Беларусь, Минск, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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