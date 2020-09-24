Старик вцепился за кресло: в соцсетях бурно реагируют на слова Лукашенко о его инаугурации

Александр Лукашенко прокомментировал свою тайную инаугурацию. Сеть взорвалась в обсуждениях.

Александр Лукашенко, который 24 сентября провел тайную инаугурацию, на встрече с послом Китая в Минске Цуй Цимином прокомментировал свои действия.

"Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие... ", - начал он.

"По-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны", — заявил Лукашенко.

По его словам, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными, поэтому называть и считать их тайными было бы глупо.

На это заявление стали массово реагировать пользователи Twitter.

Большинство комментариев несли негативный характер:

"Ответ не Минска, а старика вцепившегося в кресло президента и его банды. У Минска другое мнение"

"Конечно, конечно, лучше жить в протухшем совковом говне, чем перспективы цивилизованного развития"

"Реальный Минск его н**уй послал!"

"Странные вы господа из Белорусского МИД. Если вам так не важно мнение тех кто не признал господина Лукашенко президентом, то вы зачем оправдываетесь? Или все же вам хочется Всемирного признания???"

Но оказались среди них и сторонники президента:

"Президент Литвы: церемония в Минске не придает Лукашенко легитимности. Видимо церемонии в Вильнюсе и Варшаве придают легитимности Тихановской".

"Почему Европа не признает Лукашенко, но признает Тихановскую? Если выборы были нелегитимны, то нелегитимны они для всех кандидатов".