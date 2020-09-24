Водометы и задержания не испугали: что происходит в Беларуси на следующий день после инаугурации Лукашенко

Сегодня уже с утра люди выстраиваются в цепи солидарности и замедляют движение на столичных проспектах.

Уже второй день подряд жители белорусской столицы собираются на улицах в связи с появившейся информацией о проведении инаугурации Александра Лукашенко на пост президента страны.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

"На Маяковского в Минске с самого утра люди выстроились в цепь солидарности!", - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что с самого утра водители парализуют движение. На проспекте Независимости в микрорайоне Уручье машины двигаются очень медленно.

Возле метро Уручье двое людей вышли на разделительную полосу с национальным флагом. Приехала машина ГАИ, сотрудник выскочил из авто и жестко запихнул одного парня в машину.

Вскоре появилось и видео задержания.

Напомним, вчера вечером глава украинского МИД Дмитрий Кулеба озвучил официальную позицию страны по поводу тайной инаугурации Александра Лукашенко. Украина не признает легитимным главой белорусского государства.

Не признали его легитимность также по меньшей мере 8 европейских стран.

К списке также присоединились и США. Представители Штатов заявили в среду, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.