Видео спасения таксистом убегающего от силовиков протестующего в Минске стало вирусным в сети

В Беларуси не утихают протесты на фоне инаугурации Александра Лукашенко.
В ходе протестов произошел случай, который не оставил равнодушным никого. Таксист спас протестующего от силовиков и умчался с ним.
По сети стало "гулять" видео на котором видно, как молодой человек убегает от группы силовиков и садится в стоявшее на перекрестке такси. Догнавшие машину силовики попытались открыть ее и били по автомобилю дубинками, но водитель уехал, несмотря на красный сигнал светофора.
Таксист спасает протестующего от погони. Это не сцена из боевика, просто обычный вечер в Минске pic.twitter.com/XbIC2ZxscP
— Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020
Оно тут же стало вирусным в сети. Пользователи Twitter взорвались позитивными комментариями.
"Это можно смотреть бесконечно"
"Ничего себе! Жму руку! Мой герой"
"Должна быть книга памяти, и все эти протестующие и таксисты их спасающие в Беларуси будущего должны получить компенсации за понесённые страдания, за счет особняков и активов лукашенковской своры"
"Хорошие люди не перевелись!"
"Человечище таксист! Надо было ещё и космонавта на капоте прокатить".