Видео спасения таксистом убегающего от силовиков протестующего в Минске стало вирусным в сети

В Минске таксист спас протестующего от силовиков и умчался с ним на высокой скорости по улице Пушкинская.

В Беларуси не утихают протесты на фоне инаугурации Александра Лукашенко.

В ходе протестов произошел случай, который не оставил равнодушным никого. Таксист спас протестующего от силовиков и умчался с ним.

По сети стало "гулять" видео на котором видно, как молодой человек убегает от группы силовиков и садится в стоявшее на перекрестке такси. Догнавшие машину силовики попытались открыть ее и били по автомобилю дубинками, но водитель уехал, несмотря на красный сигнал светофора.

Таксист спасает протестующего от погони. Это не сцена из боевика, просто обычный вечер в Минске pic.twitter.com/XbIC2ZxscP — Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020

Оно тут же стало вирусным в сети. Пользователи Twitter взорвались позитивными комментариями.

"Это можно смотреть бесконечно"

"Ничего себе! Жму руку! Мой герой"

"Должна быть книга памяти, и все эти протестующие и таксисты их спасающие в Беларуси будущего должны получить компенсации за понесённые страдания, за счет особняков и активов лукашенковской своры"

"Хорошие люди не перевелись!"

"Человечище таксист! Надо было ещё и космонавта на капоте прокатить".