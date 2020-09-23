Против протестующих в центре Минска применили водометы (Видео)

В центре столицы Беларуси силовики применили водометы против участников митинга. Протестующих жестоко избивают.

В Минске начались жесткие задержания с применением водометов.

Об этом сообщает TUT.BY.

"Возле стелы на тротуарах с одной стороны люди в черном, с другой - в оливковом вытесняют людей. Пошли в ход и водометы с окрашенной водой", - говорится в сообщении.

Telegram-канал Александра Путило NEXTA сообщает, что "как минимум несколько человек серьёзно избиты".

"Одна из женщин лежит с разбитой головой. Слышны звуки электрошокеров", - говорится в сообщении.

Euroradio Live ведет прямую трансляцию происходящего.

"На Пушкинской жестко задерживали мужчину, когда он вышел из метро и поднял два пальца вверх. Очевидцы говорят, что он был подшофе. Люди хотели его отбить, но не получилось", - сообщает TUT.BY.

Как известно, сегодня люди начали выходить на улицы на фоне информации о проведении тайной инаугурации Александра Лукашенко на пост президента Беларуси.

Напомним, что главная соперница Лукашенко на президентских выборах Тихановская в своем сегодняшнем обращении заявила, что все белорусы понимают, что происходит, а данная попытка признать себя легитимным приведет только к тому, что предыдущие полномочия будут закончены, а новый мандат народ ему не выдал.