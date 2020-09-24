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"Профессор", выдвинувший Путина на Нобелевскую премию мира, оказался фанатом фашизма

"Профессор", выдвинувший Путина на Нобелевскую премию мира, оказался фанатом фашизма
Обновлено 23:31 Чт, 24 Сентябрь 2020 Телеграф Фото: Твиттер
Российский писатель Сергей Комков, сегодня выдвинувший кандидатуру президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, в начале 2000-х годов отметился неоднозначными работами, в которых восхвалялся "русский фашизм".

Как пишет The Insider в своем материале, Комков в начале 2000-х годов выпустил философский труд под названием "Русская воля".

Хоть его текст сейчас недоступен, но в сети сохранились выдержки из него.

"Фашизм — это не что иное, как духовное и физическое единство единокровно-родственной и исторически сложившейся общности этнической группы людей — нации — в общегосударственной цели. Именно правая ("фашистская") расовая идеология сможет сберечь (с Божией помощью, разумеется!) нашу Русскую нацию от реального бесславного исчезновения, потому, что так называемый "фашизм" — как единение Нации — это объективная гарантия продолжения Рода, это — будущее для Нации!", - писал Комков (авторская пунктуация сохранена). 

Также он отметился за громкие высказывания в сторону Владимира Жириновского. 

Как известно, сегодня президента РФ Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, что произвело волну обсуждений и шуток в сети.

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Россия, Владимир Путин, Сергей Комков.

Автор:

Телеграф
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