Путин превращает себя в клоуна: в сети обсуждают выдвижение президента РФ на Нобелевскую премию мира

По состоянию на сегодня писатель Сергей Комков выдвинул кандидатуру Владимира Путина в претенденты на Нобелевскую премию мира, что наделало много шума в соцсетях.
В соцсетях появились бурные обсуждения данного факта.
Пользователи Твиттера по разному реагировали на данную новость:
Выдвинувший Путина на Нобелевскую премию мира "писатель" Сергей Комков вместе со своей дочерью живет и ведет бизнес в Чехии. Оттуда виднее! pic.twitter.com/YStsgYUeXf
— Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) September 24, 2020
Также некоторые пользователи очень удивились данному "абсудрному" факту, что повлекло за собой волну "шутливых" комментариев на их страничках в соцсетях:
Гулять так гулять.
ОМОН Беларуси выдвинул Лукашенко на Нобелевскую премию мира.
— Владимир Матов (@1964Matov) September 24, 2020
Добавим, что пользователи Твиттера также связывают данный факт с покушением на оппозиционера Навального, которое произошло ранее.
Выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира — это просто попытка карнавализации ситуации с покушением на Навального. Такая же, как перфоманс с «перехваченными переговорами» от Лукашенко.
Путин сам себя превращает в клоуна, пытаясь замести следы после попытки убийства Алексея.
— Олег Степанов (@olsnov) September 24, 2020
Другие же привели много примеров, которые показывают абсурдность данной "выходки" со стороны Комкова:
за какую именно войну путину должны дать премию мира? за бомбежки сирийских больниц? за поддержку террористов Хафтара? за войну на Донбассе? за химические атаки в Солсбери? вы давно бросили пить водку по утрам?
— Eugene (@Eugene485) September 24, 2020
Также сообщалось, что ранее Путина выбросили из списка самых влиятельных людей мира по версии Time.