Путин превращает себя в клоуна: в сети обсуждают выдвижение президента РФ на Нобелевскую премию мира

Сегодня президента РФ Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, что произвело волну обсуждений и шуток в сети. Об этом сообщили пользователи Твиттера.

По состоянию на сегодня писатель Сергей Комков выдвинул кандидатуру Владимира Путина в претенденты на Нобелевскую премию мира, что наделало много шума в соцсетях.

В соцсетях появились бурные обсуждения данного факта.

Пользователи Твиттера по разному реагировали на данную новость:

Выдвинувший Путина на Нобелевскую премию мира "писатель" Сергей Комков вместе со своей дочерью живет и ведет бизнес в Чехии. Оттуда виднее! pic.twitter.com/YStsgYUeXf — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) September 24, 2020

Также некоторые пользователи очень удивились данному "абсудрному" факту, что повлекло за собой волну "шутливых" комментариев на их страничках в соцсетях:

Гулять так гулять.

ОМОН Беларуси выдвинул Лукашенко на Нобелевскую премию мира. — Владимир Матов (@1964Matov) September 24, 2020

Добавим, что пользователи Твиттера также связывают данный факт с покушением на оппозиционера Навального, которое произошло ранее.

Выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира — это просто попытка карнавализации ситуации с покушением на Навального. Такая же, как перфоманс с «перехваченными переговорами» от Лукашенко. Путин сам себя превращает в клоуна, пытаясь замести следы после попытки убийства Алексея. — Олег Степанов (@olsnov) September 24, 2020

Другие же привели много примеров, которые показывают абсурдность данной "выходки" со стороны Комкова:

за какую именно войну путину должны дать премию мира? за бомбежки сирийских больниц? за поддержку террористов Хафтара? за войну на Донбассе? за химические атаки в Солсбери? вы давно бросили пить водку по утрам? — Eugene (@Eugene485) September 24, 2020

Также сообщалось, что ранее Путина выбросили из списка самых влиятельных людей мира по версии Time.