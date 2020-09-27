На госТВ Беларуси показали правду об избиении протестующих (видео)

В Беларуси хакеры прервали трансляцию новостей на государственном телеканале и показали всю правду с протестов: избиения и задержания людей.

На государственном телеканале "Белтелерадиокомпания" прервали выступ министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, который рассказывал о ситуация с заболеваемостью коронавируса в стране и показали видео с протестов.

Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.

На ролике четко видно, как силовики избивают и задерживают протестующих на акции протеста после президентских выборов в Беларуси.

Кроме того соответствующие правдивые ролики появились и на других каналах. Вещание заменили кадры с оппозиционных каналов "Настоящее время", телеграм-канала Nexta, Onliner, TUT.BY.

В то же время в телеграм-канале "Кибер-партизаны" появилось сообщение: "Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы".

Канал "Белсат TV" в Твиттере сообщил о хакерской атаке: "Киберпартизаны разместили онлайн-трансляцию на странице БТ!. На странице BT представлены видеозаписи протестов".

Кіберпартызаны паклалі онлайн-трансляцыю на старонцы БТ! На старонцы БТ паказваюць відэа з пратэстаў. pic.twitter.com/cIQlMD3YVG — Белсат TV (@Belsat_TV) September 26, 2020

Стоит отметить, что протесты в Беларуси продолжаются уже второй месяц. Люди выходят на улицы и требуют отставки Александра Лукашенко.

Силовики применяют силу, избивают и задерживают протестующих. В субботу, 26 сентября, на очередной акции задержали около сотни человек, среди них пятеро журналистов.