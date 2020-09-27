Видят врагов даже в космосе: в России допустили выдачу оружия экипажам орбитальной станции

Российский космонавт Олег Артемьев предположил, что экипажам новой российской орбитальной станции будут выдавать оружие.
"И может быть когда-нибудь в будущем, когда у нас витки будут проходить высоко, высокоширотная станция если будет, то оружие к нам вернется", — допустил Олег Артемьев в фильме "Союз МС-16": месяц до возвращения", размещенном на YouTube-канале госкорпорации "Роскосмос".
Артемьев вспомнил, что раньше в комплект носимого аварийного запаса входило мачете, служащее прикладом трехствольного пистолета.
Стоит отметить, что сейчас оружие в космосе строго запрещено.
В сети появились первые комментарии по поводу этого заявления. Пользователи пишут, что Россия уже и в космосе видит врагов.
Как сообщалось, ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что "Венера - русская планета" и Россия планирует отправить ко второй планете от Солнца собственную экспедицию.