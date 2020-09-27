В Подмосковье обрушился надземный переход: более полусотни пострадавших

В подмосковном Ступино произошла авария на складе компании "ФМ Ложистик Сидорово".

Надземный пешеходный переход длиной 35 м и высотой 4 м, соединявший разные участки склада в посёлке Октябрьский городского округа Ступино, обрушился, когда по нему проходила группа людей.

"По состоянию на 13:00 мск, пострадал 51 человек. Все находятся в различных больницах. Некоторые из них обратились к медикам самостоятельно", - пишет российское агентство ТАСС.

Как минимум 18 из них находятся в тяжёлом состоянии.

По данным регионального управления Следственного комитета, переход мог рухнуть из-за перегруза конструкции или износа.

В МЧС РФ уточнили, что все пострадавшие – работники предприятия, граждане Киргизии, у двоих из них есть гражданство РФ.