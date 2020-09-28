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На белорусском ТВ выдали сюжет о «мистической» войне против Лукашенко: в сети волна смеха

На белорусском ТВ выдали сюжет о «мистической» войне против Лукашенко: в сети волна смеха
Обновлено 19:36 Сегодня Телеграф
На ТВ в Беларуси сегодня выдали сюжет о "мистической" войне против Лукашенко. В сети пользователи бурно отреагировали волной юмора.

Об этом сообщили в Твитер-аккаунте "Усы Пескова".

Сам пост с видео с передачи ТВ с данным заявлением:

Пользователи сети довольно бурно отреагировали на данное заявление. 

Некоторые пользователи откровенно смеялись с "абсурдных" заявлений.

Другие же говорили, что им за такие высказывания стыдно.

На самом Твитер-аккаунте, выложившем данный ролик высказались о передаче так:

"И это мы еще над плоскоземельщиками смеялись."

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Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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