На белорусском ТВ выдали сюжет о «мистической» войне против Лукашенко: в сети волна смеха

На ТВ в Беларуси сегодня выдали сюжет о "мистической" войне против Лукашенко. В сети пользователи бурно отреагировали волной юмора.

Об этом сообщили в Твитер-аккаунте "Усы Пескова".

Сам пост с видео с передачи ТВ с данным заявлением:

И это мы еще над плоскоземельщиками смеялись pic.twitter.com/aAU0NrlMjP — Усы Пескова (@Sandy_mustache) September 28, 2020

Пользователи сети довольно бурно отреагировали на данное заявление.

Некоторые пользователи откровенно смеялись с "абсурдных" заявлений.

Другие же говорили, что им за такие высказывания стыдно.

На самом Твитер-аккаунте, выложившем данный ролик высказались о передаче так:

"И это мы еще над плоскоземельщиками смеялись."