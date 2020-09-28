На белорусском ТВ выдали сюжет о «мистической» войне против Лукашенко: в сети волна смеха

Об этом сообщили в Твитер-аккаунте "Усы Пескова".
Сам пост с видео с передачи ТВ с данным заявлением:
И это мы еще над плоскоземельщиками смеялись pic.twitter.com/aAU0NrlMjP— Усы Пескова (@Sandy_mustache) September 28, 2020
Пользователи сети довольно бурно отреагировали на данное заявление.
Некоторые пользователи откровенно смеялись с "абсурдных" заявлений.
Другие же говорили, что им за такие высказывания стыдно.
На самом Твитер-аккаунте, выложившем данный ролик высказались о передаче так:
"И это мы еще над плоскоземельщиками смеялись."