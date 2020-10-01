Российскую порноактрису изнасиловали в Геленджике

Бывшая тюменская звезда фильмов для взрослых Любовь Бушуева, более известная под псевдонимом Лола Тейлор, заявила что ее вместе с подругой Эмили избили и изнасиловали в Краснодарском крае.

По словам 28-летней девушки, нападение произошло в ночь на 30-е сентября. Они с подругой отдыхали на яхте в Геленджике, когда на них внезапно напали трое мужчин.

"Это случилось сегодня ночью. Мы отдыхали с подругой на яхте. В какой-то момент, на нас напали трое мужчин. Избили и изнасиловали. Мы уже прошли медосвидетельствование, сняли побои. Сейчас находимся в полиции, пишем заявление", - рассказала она изданию Ura.ru.

Бушуева уже попадала в аналогичную ситуацию в 2014 году.

Тогда она в Москве встретилась с двумя мужчинами, с которыми познакомилась в соцсетях, которые сковали ее наручниками и надругались. Девушка смогла сбежать, выпрыгнув с третьего этажа.