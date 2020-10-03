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Шестикратной чемпионке мира в аэропорту не поверили, что она - женщина: из-за оскорблений разразился громкий скандал

Шестикратной чемпионке мира в аэропорту не поверили, что она - женщина: из-за оскорблений разразился громкий скандал
08:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Многократную чемпионку мира по пауэрлифтингу Анну Тураеву заставили в аэропорту подтверждать свой пол.

Российская тяжелоатлетка и победительница всех возможных международных соревнований по пауэрлифтингу Анна Тураева пожаловалась на сотрудников аэропорта, которые были усомнились, что перед ними - женщина.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

"Вчера, я перелетала транзитом с Питера, в Москву и с Москвы в Краснодар. На проходной меня отказались пропускать ссылаясь на то, что у меня в паспорте, в графе пол-написано ж", - начала она.

 
 
 
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Добрый вечер мои хорошие. Сегодня я хочу поделиться с вами тем ужасом, которым произошёл со мной вчера. Я имею твёрдый характер, и меня ничего не может смутить. Но бывают люди разные, и реагируют тоже по разному. Вчера, я перелетала транзитом с Питера, в Москву и с Москвы в Краснодар. На проходной меня отказались пропускать ссылаясь на то, что у меня в паспорте, в графе пол-написано ж. Это было унизительно, при всей очереди, меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь в роли кого я по жизни, и в постели. При этом я не позволила себе ни малейшей грубости, и старалась решить ситуацию. Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной в данном ситуации. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ

Допис, поширений Анна Тураева (@turaevaanna_)

"Это было унизительно, при всей очереди, меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь в роли кого я по жизни, и в постели", - продолжила Анна.

При этом я не позволила себе ни малейшей грубости, и старалась решить ситуацию. Вся очередь наблюдала за этой анархией, и я ощущала себя максимально беспомощной в данном ситуации.

Тураева рассказала, что и сама понимает, что скорее похожа на мужчину, чем женщину, однако ее возмутил тот факт, что в аэропорту ее начали отчитывать за ее выбор.

 

 
 
 
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Допис, поширений Анна Тураева (@turaevaanna_)

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Как отмечается, в авиакомпании уже отреагировали на заявление спортсменки. Руководство пообещало разобраться в ситуации и проверить действия сотрудников.

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Россия, РФ, Анна Тураева.

Автор:

Телеграф
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