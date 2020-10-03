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В РПЦ захотели убрать тело Ленина с Красной площади в Москве

В РПЦ захотели убрать тело Ленина с Красной площади в Москве
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В Российской православной церкви не сомневаются, что тело Владимира Ленина рано или поздно уберут с Красной площади в Москве.

"Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его словам, Ленин является "изменником Родины", прибывшим в России на средства Германии. Также Иларион считает, что по обычным законам, Ленина стоило бы судить.  

"Случилось так, что именно с этим человеком связано начало "красного террора", начало массовых репрессий российского населения, и, конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади", - сказал митрополит.

Тем не менее, он также подчеркнул, что для многих последователей Ленин продолжает оставаться святыней, поэтому вопрос о захоронении коммунистического лидера надо рассматривать, когда "коммунистическая идеология окончательно уйдет в прошлое".

Отвечая на вопрос о дальнейшем использовании мавзолея, священнослужитель высказал убеждение, что его стоит использовать в качестве музея массовых репрессий коммунистического режима. 

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В начале сентября 2020 года, Союз архитекторов РФ объявил конкурс на лучшее использование мавзолея после возможного захоронения Ленина. Тогда это вызвало шквал критики. 

Глава КПРФ Геннадий Зюганов даже обвинил организацию в попытках "разжечь конфликт в обществе". 

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Россия, РПЦ, Владимир Ленин.

Автор:

Телеграф
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