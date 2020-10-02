Жанна Немцова публично намекнула на причастность Кадырова к убийству ее отца

Рамзан Кадыров заявил, что готов "стать" отравителем Алексея Навального, что вызвало некое негодование у дочери Бориса Немцова.

Дочь убитого в 2015 году российского политика Бориса Немцова Жанна отреагировала на заявление президента Чечни Рамзана Кадырова о том, что "благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции".

Как известно, сегодня, 2 октября, Рамзан Кадыров стал на защиту Владимира Путина после того, как Алексей Навальный публично обвинил президента РФ в своем отравлении.

Президент Чечни предложил предложил свою кандидатуру на роль отравителя Навального.

"А не хочет Кадыров рассказать о своей роли в убийстве моего отца?", - спросила журналистка в своем Twitter.

А не хочет Кадыров рассказать о своей роли в убийстве моего отца. https://t.co/T0ufSi70Cf — Zhanna Nemtsova (@ZhannaNemtsova) October 2, 2020

В сети поднялось бурное обсуждение данного заявления.

"Я думаю, он и о своей роли в убийстве своего отца, может поведать много интересного"

"Он демонстративно награждал людей, которых подозревают в причастности - в день убийства, другими словами не сильно и скрывает"

"Видимо, именно это и есть "толерантное отношение"

"Исполнитель заказа из Кремля"

"Обезьяна с телеграмом по имени Рамзан", - пишут пользователи Twitter.