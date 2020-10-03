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Кто сильнее - Армения или Азербайджан? Появилось сравнение воюющих за Карабах сторон

Кто сильнее - Армения или Азербайджан? Появилось сравнение воюющих за Карабах сторон
17:30 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер
Аналитики центра IISS сравнили потенциал вооруженных сил Армении и Азербайджана. Видимое отставание в численности сил армянской армии оказалось не настолько впечатляющим.

Согласно официальным данным, ВС Армении заметно уступают азербайджанской армии. Это ожидаемо, учитывая, что Азербайджан имеет значительно лучшие финансовые возможности. 

На протяжении многих лет Азербайджан инвестировал в новое вооружения для своей армии. Согласно оценкам, эта сумма в некоторые периоды даже превышала размер всего бюджета Армении. 

Однако согласно обзору военной мощи разных стран мира The Military Balance 2020, составленного экспертами британского аналитического центра IISS, недооценивать армянскую армию тоже не стоит. 

Причиной тому также является то, что на стороне Армении воюет и так называемая "армия Арцаха", которую долгое время снабжали российской и советской техникой.  

 

Учитывая эти данные, можно отметить, что разница в силах не настолько и различная. Например, у армян больше бронеавтомобилей, чем у азербайджанцев. Хотя у последних они новее. 

Явное преимущество Азербайджан имеет лишь в небе. 

Азербайджан и Армения сделали заявление о переговорах по поводу Карабаха

Однако ситуация может сильно измениться в случае вмешательства в конфликт Турции, которая является близким союзником Баку. Перевес в силах, который может обеспечить одна из самых мощных армий НАТО, станет для Армении катастрофичным. 

Однако на данный момент говорить о таком сценарии рано. Анкара скорее всего будет предоставлять Баку ограниченную и скрытую помощь. 

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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