Азербайджан и Армения сделали заявление о переговорах по поводу Карабаха

Главы Армении и Азербайджана высказались о возможности проведения мирных переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что переговоры по Нагорному Карабаху станут возможными лишь в случае прекращения наступления Азербайджана.

"В случае военной агрессии первостепенная задача - защитить население. Только после этого можно будет говорить о переговорах. В ситуации, когда имеется широкомасштабная агрессия, я могу сказать уверено, что люди Карабаха не отступят", - написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Фейсбук.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал единственным условием урегулирования конфликта - вывод армянских войск из оккупированных территорий.

"Мы никогда не отказывались от переговоров. В прежние годы мы пережили тяжелые времена в процессе переговоров, отнюдь не все шло гладко, однако у нас был процесс", - сказал он в интервью Al Jazeera, отметив также, что Пашинян после прихода к власти "уничтожил то, что было до него, вся ответственность лежит на нем и на его правительстве".

Как известно, противостояние между Арменией и Азербайджаном не утихает.

По данным Минобороны Армении, потери армии Азербайджана в ходе боев превысили три тысячи человек.

В то же время, в сети появились фото того, как азербайджанская армия взяла пленных.