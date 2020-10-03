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Бои за Нагорный Карабах: что известно о потерях и ситуации на утро 3 октября

Бои за Нагорный Карабах: что известно о потерях и ситуации на утро 3 октября
Обновлено 09:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Нагорном Карабахе не утихает противостояние Армении и Азербайджана. В сети появилась свежая информация о ситуации в регионе.

Потери армии Азербайджана в ходе боев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) превысили три тысячи человек.

Об этом заявил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян, ссылаясь на разведывательные данные.

"Число азербайджанских жертв уже превышает три тысячи. Большая часть тел находится в нейтральной зоне и для их вывоза не предпринимается никаких шагов", — написал он.

Также Погосян добавил, что, возможно, объяснить "убийства своих людей" могут только психологи.

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В свою очередь президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что отправляется в зону военных действий вместе с военными.

"Призываю всех немедленно встать на защиту нашего неотъемлемого права жить в собственной Родине без экзистенциальной угрозы", — написал он.

Арутюнян призвал не допустить "нового геноцида", чтобы будущие поколения смогли жить и творить на собственной земле.

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Напомним, украинский эксперт проанализировал сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе и дал прогноз на ближайшее будущее.

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что власти Украины не будут снабжать военной техникой ни армию Азербайджана, ни Военные силы Армении.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Араик Арутюнян.

Автор:

Телеграф
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