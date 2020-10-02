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Зеленский четко очертил позицию Украины относительно войны между Арменией и Азербайджаном

Зеленский четко очертил позицию Украины относительно войны между Арменией и Азербайджаном
Обновлено 22:34 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Власти Украины не будут снабжать военной техникой ни армию Азербайджана, ни Военные силы Армении.

Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе. 

Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Черновцах, передает Офис президента.

Зеленский добавил, что о предоставлении военной помощи со стороны Украины какой-то из сторон конфликта не может быть и речи.

"Что касается отношений с Азербайджаном, они в последний год-два особые, это правда. Они серьезные, мощные. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и они так же всегда, когда мы говорим о Крыме, говорят, что была незаконная аннексия Крыма и всегда поддерживают нашу целостность", - заявил он.

Война за Нагорный Карабах: Армения готова к переговорам, а Азербайджан показал новые видео ударов с воздуха

Напомним, в Нагорном Карабахе не утихают военные действия между Азербайджаном и Арменией. Украинский эксперт проанализировал сложившуюся ситуацию и дал прогноз на ближайшее будущее.

Телеграф следит за происходящим в регионе. Подробнее узнать о деталях конфликта в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале.

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Азербайджан, Армения, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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