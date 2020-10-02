Зеленский четко очертил позицию Украины относительно войны между Арменией и Азербайджаном

Власти Украины не будут снабжать военной техникой ни армию Азербайджана, ни Военные силы Армении.

Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Черновцах, передает Офис президента.

Зеленский добавил, что о предоставлении военной помощи со стороны Украины какой-то из сторон конфликта не может быть и речи.

"Что касается отношений с Азербайджаном, они в последний год-два особые, это правда. Они серьезные, мощные. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и они так же всегда, когда мы говорим о Крыме, говорят, что была незаконная аннексия Крыма и всегда поддерживают нашу целостность", - заявил он.

Напомним, в Нагорном Карабахе не утихают военные действия между Азербайджаном и Арменией. Украинский эксперт проанализировал сложившуюся ситуацию и дал прогноз на ближайшее будущее.

Телеграф следит за происходящим в регионе. Подробнее узнать о деталях конфликта в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале.