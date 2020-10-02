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Война за Нагорный Карабах: Армения готова к переговорам, а Азербайджан показал новые видео ударов с воздуха

Война за Нагорный Карабах: Армения готова к переговорам, а Азербайджан показал новые видео ударов с воздуха
Обновлено 20:46 Сегодня Телеграф
В Нагорном Карабахе продолжаются военные действия. В сети появилась свежая информация о противостоянии Армении и Азербайджана.

Все атаки армии Азербайджана были отброшены, на некоторых участках армянская сторона продвинулась вперед.

Об этом заявил представитель Минобороны Армении.

Кроме того отмечается, что Вооруженные силы Армении сбили пять самолетов и три вертолета противника.

В сети появилось видео, на котором видно, как Азербайджан наносит удары с воздуха:

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В Азербайджанском МИДе считают, что Армения не заинтересована в переговорах по конфликту в Карабахе.

При этом президент Турции Эрдоган заявил, что надеется на продолжение наступления армии Азербайджана и освобождение Карабаха.

В то же время, пресс-служба Кремля сообщает, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян условились о продолжении контактов в различных форматах.

Азербайджан нанес "хирургический" удар по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом (Видео)

Напомним, в Новом Карабахе не утихают военные действия между Азербайджаном и Арменией. Украинский эксперт проанализировал сложившуюся ситуацию и дал прогноз на ближайшее будущее.

Телеграф следит за происходящим в регионе. Подробнее узнать о деталях конфликта в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения.

Автор:

Телеграф
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