Война за Нагорный Карабах: Армения готова к переговорам, а Азербайджан показал новые видео ударов с воздуха

Все атаки армии Азербайджана были отброшены, на некоторых участках армянская сторона продвинулась вперед.
Об этом заявил представитель Минобороны Армении.
Кроме того отмечается, что Вооруженные силы Армении сбили пять самолетов и три вертолета противника.
В сети появилось видео, на котором видно, как Азербайджан наносит удары с воздуха:
В Азербайджанском МИДе считают, что Армения не заинтересована в переговорах по конфликту в Карабахе.
При этом президент Турции Эрдоган заявил, что надеется на продолжение наступления армии Азербайджана и освобождение Карабаха.
В то же время, пресс-служба Кремля сообщает, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян условились о продолжении контактов в различных форматах.
Напомним, в Новом Карабахе не утихают военные действия между Азербайджаном и Арменией. Украинский эксперт проанализировал сложившуюся ситуацию и дал прогноз на ближайшее будущее.
Телеграф следит за происходящим в регионе. Подробнее узнать о деталях конфликта в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале.