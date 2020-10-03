Азербайджан атакует "столицу" Карабаха Степанакерт: где это на карте и что известно о разрушениях

Противостояние на Южном Кавказе не утихает. Азербайджан осуществляет обстрел столицы Нагорного Карабаха Степанакерт.

Столица Нагорно-Карабахской республики в пятницу впервые была обстреляна из тяжелых ракетных установок, погиб один человек, ранены 11.

Об этом заявил омбудсмен НКР Артак Бегларян.

Госминистр Нагорного Карабаха отметил, что несколько сел, находящихся недалеко от линии соприкосновения в Карабахе, эвакуированы из-за обстрелов, но эвакуации в Степанакерте нет.

Карта Степанакерта

Степанакерт — город в Нагорном Карабахе. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), фактически контролирующей город, является городом республиканского подчинения Степанакерт и столицей НКР; согласно административно-территориальному делению Азербайджана, является городом республиканского подчинения Ханкенди Ходжалинского района.

Расположен у подножия восточного склона Карабахского хребта, в долине реки Каркарчай. Площадь 25,6 км², население на 2011 год 53 400 человек.

Карта военных действий на данный момент выглядит так:

Напомним, потери армии Азербайджана в ходе боев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) превысили три тысячи человек.