Протестующие в Минске на ходу сломали водомет, которым пытались их разогнать: момент попал на видео

Как видно на кадрах видео, обнародованном в соцсетях, группа демонстрантов смогла подобраться к проезжающей мимо спецмашине и вывести ее из строя. На следующем ряде кадров, струя воды вырывается из автомобиля вертикально вверх.
У Мінську протестувальники поламали водомет
Вже щось... pic.twitter.com/THt7LBcVf0
— Штеfко 25% (@Shtef8) October 4, 2020
Как известно, в Минске сегодня проходит "Марш освобождения заключенных".
Большая колонна протестующих с бело-красно-белыми флагами прошла по центральным улицам Минска. Tut.by оценивает число ее участников в несколько десятков тысяч, но подчеркивает, что точное количество подсчитать невозможно.
Протесты в Беларуси начались после президентских выборов в августе 2020 года.
Согласно подсчетам ЦИК, непризнанный мировым сообществом президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основная соперница лишь 10%.
Протестующие обвиняют власти страны в масштабных фальсификациях и требуют повторных выборов.