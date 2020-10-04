Протестующие в Минске на ходу сломали водомет, которым пытались их разогнать: момент попал на видео

В столице Беларуси Минске в ходе протестов, демонстранты сломали водомет.

Как видно на кадрах видео, обнародованном в соцсетях, группа демонстрантов смогла подобраться к проезжающей мимо спецмашине и вывести ее из строя. На следующем ряде кадров, струя воды вырывается из автомобиля вертикально вверх.

У Мінську протестувальники поламали водомет

Вже щось... pic.twitter.com/THt7LBcVf0 — Штеfко 25% (@Shtef8) October 4, 2020

Как известно, в Минске сегодня проходит "Марш освобождения заключенных".

Большая колонна протестующих с бело-красно-белыми флагами прошла по центральным улицам Минска. Tut.by оценивает число ее участников в несколько десятков тысяч, но подчеркивает, что точное количество подсчитать невозможно.

Протесты в Беларуси начались после президентских выборов в августе 2020 года.

Согласно подсчетам ЦИК, непризнанный мировым сообществом президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основная соперница лишь 10%.

Протестующие обвиняют власти страны в масштабных фальсификациях и требуют повторных выборов.