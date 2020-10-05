Фото последствий обстрелов Мингечевира и Степанакерта вызвали вопросы к Азербайджану

Снимок двух ракет вызвал ряд вопросов на счет обстрелов Миначевира и Степанакерта.

На девятый день возобновленного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах. Сегодня Азербайджан заявил, что был обстрелян город Мингечевир. Армения это отрицает. Но сегодняшние обстрелы вызвали ряд вопросов.

Так, фото в своем телеграмм "Башня Жданова" сравнивает российский журналист с пропагандистского Rt.

"Слева - фото, опубликованное помощником президента Азербайджана, как доказательство попадания Армянской ракеты по городу Мингечевир.

Справа - азербайджанская ракета в жилом квартале Степанакерта, которую сегодня снял Сёма @wargonzo

Вопрос: почему армянские ракеты аккуратно забуриваются в асфальт, а азербайджанские разносят половину дороги?"

Напомним, сегодня ночью появилось сообщение Азербайджана о ракетной атаке по энергоблоку гидроэлектростанции и гражданской инфраструктуре. Был обстрелян второй по величине город Азербайджана Гянджа. Зафиксировано четыре ракетных удара и "Смерч" с кассетными боеприпасами. Также обстреляны Хызы и Апшеронский район (две ракеты средней дальности по 300 км), водохранилище и электростанция в Мингечевире (2 ракеты).

Министерство обороны Армении опровергает заявления Азербайджана о ракетном ударе армянских сил по азербайджанскому городу Мингечевир. Об этом сообщила пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.