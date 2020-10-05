Дайвер показал, как изменилось дно Тихого океана на Камчатке после катастрофы (видео)

Профессиональный дайвер Виталий Шикора показал видео того, как сейчас выглядит дно Авачинской бухты на Камчатке.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

Виталий Шикора живёт на Камчатке с 75 года и наблюдает за Тихим океаном довольно долго, но такое видит впервые.

Когда спустился, увидел мертвых моллюсков, исчезнувшие растения, "непонятного цвета рыбы".

"Дно стало неживое. Вода по ощущениям мёртвая стала. До сих пор в шоке нахожусь" - говорит дайвер.

По его словам, это никак не похоже на обычный разлив нефти.

Само видео:

Ранее сообщалось, что в на Камчатке заметили признаки экологической катастрофы, пользователи сети поделились доказательствами, выложив фото и видео с места загрязнения.