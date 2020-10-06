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Война за Нагорный Карабах: деревня в Иране попала под обстрел, власти страны грозят "ответными мерами"

Война за Нагорный Карабах: деревня в Иране попала под обстрел, власти страны грозят "ответными мерами"
Обновлено 00:49 Сегодня Телеграф Bloomberg
Тегеран предупредил Азербайджан и Армению о готовности предпринять "ответные меры", если военные действия на границе поставят под угрозу безопасность Ирана.

Глава МВД Ирана Рахмани Фазли призвал обе страны прекратить боевые действия близ границы с его страной. Соответствующее заявление прокрутили по государственному телевидению Ирана. 

"Зафиксированы случаи попадания пуль и ракет по иранских территориях. Мы напомнили им (Азербайджану и Армении, - ред.), что стоит более тщательно контролировать свои войска, а если это будет продолжаться, мы сделаем более сильное предупреждение и при необходимости предпримем ответные меры", - сказал он.

В свою очередь МИД страны призывает обе страны немедленно объявить о прекращении огня. 

Как сообщило государственное агенство Ирана, в понедельник в результате боевых действий возле границы, ракета упала на северо-западе страны.

А по утверждению IRNA,  более 10 случаев попадания боевых снарядов зафиксировано в деревнях Шарафах, Мохаммад Салехлоо, Хамрахлу и Голи Беглу.

Фото: IRNA

Война за Нагорный Карабах: что произошло в горячей точке за последние сутки

Это произошло после аналогичного инцидента 27 сентября. Ни одно из попаданий не причинило значительного ущерба.

Северо-западная территория Ирана в основном населена азербайджанцами, которые составляют самое многочисленное этническое меньшинство страны. 

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Иран, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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