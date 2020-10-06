Итоги выборов в Кыргызстане недействительны: принято важное решение

ЦИК Кыргызстана признал недействительными итоги выборов, из-за которых начались массовые протесты.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов.

По предварительным данным рубеж в 7%, дающий партии возможность войти в состав высшего законодательного органа, преодолели «Биримдик» (24%), «Мекеним Кыргызстан» (23%), «Бутун Кыргызстан» (7%) и «Кыргызстан» (9%).

Теперь же эти результаты признаны недействительными.

Один из членов ЦИК Гульнара Джурабаева заявила, что комиссия и вовсе хотела досрочно прекратить полномочия.

О том, что результаты парламентских выборов аннулированы, но дата нового голосования пока не назначена ранее заявлял бывший министр юстиции Кыргызстана и кандидат в депутаты от партии "Бир Бол" Алмамбет Шыкмаматов.

Напомним, протесты в Кыргызстане начались в понедельник 5 октября после оглашения предварительных итогов парламентских выборов, в которых большинство голосов получили провластные партии. Ряд известных оппозиционных партий заявили о грубых нарушениях в ходе выборов, в том числе о массовом подкупе голосов избирателей и использовании административного ресурса.

Ночью протестующие ворвались в здание парламента и подпалили его. Бывшего спикера парламента Адахана Мадумарова захватили и вели через толпу. Начали освобождать политзаключенных.