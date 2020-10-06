Навальный рассказал Дудю, что восстанавливается от последствий "новичка" при помощи CS GO

Алексей Навальный дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал, как восстанавливается после отравления "Новичком".

Об этом вышел ролик на YouTube канале вДудь.

В своем интервью Навальный рассказал, что у него уже восстановился темп речи, способность писать и читать.

На данный момент еще имеются физические проблемы, но он довольно быстро восстанавливается.

Также он рассказал, что недавно снова начал пользоватся компьютером и вернул некоторые навыки печати: "пока это выглядит очень смешно", - говорит Алексей.

"В CS GO (КонтрСтрайк - ред.), мне Захар (сын Алексея - ред.) посоветовал, я начал играть. Прикольная штука, для моторики очень полезно" - сообщил Навальный.

Видео интервью Алексея:

Также он отметил, что при содействии хороших врачей можно восстановится на все 100 процентов.