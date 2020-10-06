Навальный рассказал Дудю, что восстанавливается от последствий "новичка" при помощи CS GO

Об этом вышел ролик на YouTube канале вДудь.
В своем интервью Навальный рассказал, что у него уже восстановился темп речи, способность писать и читать.
На данный момент еще имеются физические проблемы, но он довольно быстро восстанавливается.
Также он рассказал, что недавно снова начал пользоватся компьютером и вернул некоторые навыки печати: "пока это выглядит очень смешно", - говорит Алексей.
"В CS GO (КонтрСтрайк - ред.), мне Захар (сын Алексея - ред.) посоветовал, я начал играть. Прикольная штука, для моторики очень полезно" - сообщил Навальный.
Видео интервью Алексея:
Также он отметил, что при содействии хороших врачей можно восстановится на все 100 процентов.