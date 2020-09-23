Приходится учиться элементарным вещам: Навальный рассказал о восстановлении после отравления

Алексей Навальный рассказал о своем самочувствии после выписки, как проходит его восстановление и какие у него дальнейшие планы.

Российский оппозиционер Алексей Навальный боялся, что его никогда не выпишут из больницы.

Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Однако вскоре надежда вернулась к нему. Врачи делали все возможное, чтобы поставить его на ноги и уже на 32 день госпитализации Навальный частично пришел в норму.

Говоря о своих дальнейших планах, он заявил, что они пока будут простыми.

"Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс", - написал политик.

Также Навальный поблагодарил всех небезразличных за поддержку. По его словам, она очень важна.

"Не думайте, что я не знаю, что пишите. Как только я начал более-менее соображать, мне читали комменты", - поведал он.

В конце он рассказал, что узнал от нейропсихолога об интересном способе ментального восстановления. Она посоветовала ему больше читать, писать в соцсетях и... играть в видеоигры. Последний способ он планирует как-нибудь использовать.

Что произошло с Навальным?

Утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.

После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Министерство иностранных дел Великобритании вызывает посла РФ из-за отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.