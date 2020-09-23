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Приходится учиться элементарным вещам: Навальный рассказал о восстановлении после отравления

Приходится учиться элементарным вещам: Навальный рассказал о восстановлении после отравления
16:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Алексей Навальный рассказал о своем самочувствии после выписки, как проходит его восстановление и какие у него дальнейшие планы.

Российский оппозиционер Алексей Навальный боялся, что его никогда не выпишут из больницы.

Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Однако вскоре надежда вернулась к нему. Врачи делали все возможное, чтобы поставить его на ноги и уже на 32 день госпитализации Навальный частично пришел в норму.

 
 
 
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Первый раз меня подвели к зеркалу, через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме). Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма «Властелин колец». И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут. Но врачи продолжали делать своё чудо, я занимался с физиотерапевтом, ел, старался больше спать (самая большая проблема до сих пор). Последние дни мне даже уже разрешали выходить на общий балкон 2 раза по 5 минут в день. Правда, от балкона было ещё больше тоски: погода отличная, солнце светит, внизу какие-то парки и деревья, а я в палате. Но вот день пришёл - ура! После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот - хоп - я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья. Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть - нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем. Ещё раз огромное спасибо всей команде врачей клинике «Шарите» и профессору Экарду лично. Они сделали невероятную работу. Всем вам спасибо за поддержку. Она была и остаётся очень важной. Не думайте, что я не знаю, что пишите. Как только я начал более-менее соображать, мне читали комменты. Буду, кстати, стараться немного больше времени проводить в соцсетях. Вчера приходила нейропсихолог, делала тесты, проверяя, не поглупел ли я. Спрашиваю: чего делать, чтобы быстрее вернуться с точки зрения не только физической, но и головы. Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры. Надо узнать, можно ли получить в больнице рецепт на PS 5.

Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny)

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Говоря о своих дальнейших планах, он заявил, что они пока будут простыми.

"Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс", - написал политик.

Также Навальный поблагодарил всех небезразличных за поддержку. По его словам, она очень важна. 

"Не думайте, что я не знаю, что пишите. Как только я начал более-менее соображать, мне читали комменты", - поведал он.

А Немцов сам выстрелил себе в спину: что пишут в сети о нелепой версии Путина об отравлении Навального

В конце он рассказал, что узнал от нейропсихолога об интересном способе ментального восстановления. Она посоветовала ему больше читать, писать в соцсетях и... играть в видеоигры. Последний способ он планирует как-нибудь использовать.

Что произошло с Навальным?

Утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.

После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Министерство иностранных дел Великобритании вызывает посла РФ из-за отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

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Россия, РФ, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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