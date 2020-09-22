Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления "новичком"

Алесей Навальным, который лечится после отравления в немецкой клинике, отреагировал на обвинительные заявления российского президента.

Российский оппозиционер Алексей Навальный ответил президенту РФ Владимиру Путину на скандальные заявление о своем отравлении.

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать", - написал Навальный в своем Instagram.

Политик пишет, что провокация не удалась: "Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!".

Напомним, ранее французская газета Le Monde сообщила, что российский президент Владимир Путин в разговоре с Макроном 14 сентября заявил, что Навальный сам мог принять яд "Новичок", из-за которого он впал в кому. Также Путин нелестно высказался об оппозиционере.

Макрон, в свою очередь, тут же отверг версию о попытке Навального отравиться самому. Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Выводы об отравлении Новичком подтвердили три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Россия не признает, что Навальный подвергся воздействию боевого отравляющего вещества.

15 сентября российский оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, рассказав о самочувствии.