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Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления "новичком"

Сварил на кухне и отхлебнул: Навальный ответил Путину по поводу отравления "новичком"
22:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Алесей Навальным, который лечится после отравления в немецкой клинике, отреагировал на обвинительные заявления российского президента.

Российский оппозиционер Алексей Навальный ответил президенту РФ Владимиру Путину на скандальные заявление о своем отравлении.

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать", - написал Навальный в своем Instagram.

Политик пишет, что провокация не удалась: "Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!".

А Немцов сам выстрелил себе в спину: что пишут в сети о нелепой версии Путина об отравлении Навального

Напомним, ранее французская газета Le Monde сообщила, что российский президент Владимир Путин в разговоре с Макроном 14 сентября заявил, что Навальный сам мог принять яд "Новичок", из-за которого он впал в кому. Также Путин нелестно высказался об оппозиционере.

Макрон, в свою очередь, тут же отверг версию о попытке Навального отравиться самому. Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Выводы об отравлении Новичком подтвердили три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Россия не признает, что Навальный подвергся воздействию боевого отравляющего вещества.

15 сентября российский оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, рассказав о самочувствии.

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Владимир Путин, Новичок, Алексей Навальный, Эмманюэль Макрон.

Автор:

Телеграф
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