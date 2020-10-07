Война за Нагорный Карабах: Азербайджан заявил об обстреле Арменией крупного газопровода

Азербайджан обвинил Армению в обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Согласно сообщению Генпрокуратуры Азербайджана обстрел произошел 6 октября 2020 года около 21:00 по местному времени (20:00 по Киеву).

Также ведомство сообщило о ранении трех мирных жителей села Кочарлы.

В Минобороны Армении информацию отвергают.

"Мы неоднократно заявляли, что нефтегазовые инфраструктуры не являются нашей мишенью, однако, независимо от места расположения, все те военные объекты и цели, откуда будет вестись огонь в направлении Арцаха, будут уничтожены", - написала в Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

В сети появились видео обстрелов "столицы" никем не признанной "НКР" Степанакерта из РСЗО Смерч.

Также появилось видео обстрела Центрального рынка азербайджанского города Гянджа армянской артилерией.

Ранее бывший посол Азербайджана в Украине Азер Худиев рассказал "Телеграфу" об особенностях конфликта в Нагорном Карабахе.