Отвод войск - капкан для Азербайджана: война за Нагорный Карабах получила неожиданный поворот

Армения хитростью устроила капкан для военных Азербайджана в Нагорном Карабахе, что стало причиной потерь у обеих сторон.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанская армия попала в "ловушку" в Нагорном Карабахе, и именно для этой хитрости велись разговоры об отводе войск.

Об этом он заявил накануне в рамках интервью РБК.

Политик уверен, что операция военных Нагорного Карабаха станет ключевой в этой войне. По его словам, они специально отошли и сделали коридор, чем заманили крупные силы Азербайджана в ловушку возле Джебраила и нанесли сокрушительный удар.

Министерство обороны так называемой Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в четверг еще о 30 погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 350 военнослужащих армии обороны Карабаха.

С другой стороны, Минобороны Азербайджана заявляет, что было уничтожено около 10 танков, 6 артиллерийских орудий Д-20, 1 самоходная артиллерийская установка „Акация“, около 30 единиц автомобильной техники и большое количество живой силы противника.

Точные данные о потерях Азербайджана не оглашаются.

Публицист и историк Павел Шехтман комментирует коварный удар Армении по силам Азербайджана.

По его словам, изначально готовность Армении идти на уступки, о чем говорил премьер Никола Пашинян, называли ловушкой в целях пропаганды, однако на данный момент уже понятно, что отвод войск действительно был начат исключительно с целью поймать азербайджанских военных в капкан.

"Достаточно взглянуть на карту "успехов" Азербайджана: два узких клина на севере и на юге. Такие клинья - страшное дело, но лишь если наступающая сторона прочно владеет инициативой. В противном случае это капкан, полуокружение, которое нетрудно сделать полным".

Ранее "Телеграф" писал, как объятый войной Степанакерт стремительно пустеет - и если посмотреть фото последствий обстрелов, это не удивительно. Более того, обе стороны ежедневно теряют множество людей в боях.